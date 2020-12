Petrosino, scontro utilitaria contro suv in via Baglio. Due donne ferite

02/12/2020 11:28:00

Due donne sono rimaste ferite in un incidente avvenuto intorno alle 11 a Petrosino.

In in via Baglio, si sono scontrate un suv e una Lancia Y. In soccorso delle due donne di 29 e 40 anni, che hanno riportato delle conseguenze fisiche tutto sommato lievi, nonostante l'impatto violentissimo (la Y è andata praticamente distrutta), sono intervenute due ambulanze.

Per i rilievi sulla dinamica dell'incidente i vigili urbani di Petrosino.

A Marsala sono invece due i gravi incidenti avvenuti ieri sera, uno in contrada Scacciaiazzo e l'altro in via Mazara, dove è rimasta gravemente ferita una donna.