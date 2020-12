Erice, sistemati i sentieri nei boschi per favorire la "passeggiata solitaria"

03/12/2020 02:00:00

Puliti e sistemati i sentieri ericini a cura della Forestale. Un lavoro con l’obiettivo di ripristinare e invogliare i cittadini alla "passeggiata solitaria".

Sono stati sistemati i parafuochi, tolte le sterpaglie in diversi punti che vanno da Martogna fino al versante dei Runzi, ma sono stai sistemati alcuni sentieri resi inagibili, realizzando scalette e nuovi sentieri, come quello per la Chiesa di Maria Maddalena.

Gli escursionisti e coloro che praticano il trekking sicuramente apprezzeranno. I lavori hanno interessato il “cimitero ebraico”, nel bosco ericino e il versante della montagna di Erice che si affaccia sul bosco di Bonagia. Inoltre sono stati fatti degli interventi di potatura di alberi ormai secchi e delle piante che si tovano lungo la strada che collega Valderice ad Erice.

La Pro Loco di Erice che si occupa che si occupa della promozione del territorio, promuove il sentiero di Sant’Anna, Porta Castellammare – Tre Chiese, la Torretta Pepoli e San Matteo, con le saline di Trapani, le Egadi e Monte Cofano che fanno da cornice ad un panorama unico della Sicilia occidentale.