Marsala, il fiume Sossio torna a far paura. I cittadini chiedono un intervento

03/12/2020 09:48:00

Marsala, il fiume Sossio torna a far paura

Torna a far paura il fiume Sossio a Marsala. Con le insistenti piogge di questi giorni, il fiume si è naturalmente ingrossato, come potete vedere nella fotogallery di tp24, e sfocia in mare portandosi dietro tanto fango e detriti.

I cittadini che abitano nella zona iniziano ad essere molto preoccupati, perché il meteo, specie nel fine settimana, prevede ulteriori piogge e il rischio di esondazione a quel punto diventa concreto.

Il problema del Sossio, come della maggior parte dei corsi d’acqua dell’isola è che non viene fatta una costante manutenzione degli argini e delle bocche che sfociano in mare che si ritrovano pieni di legna, vegetazione e a volte anche di rifiuti che impediscono all’acqua il normale decorso.

"Ogni anno se non si pulisce in anticipo prima della stagione invernale, può accadere il peggio - ci dicono alcuni cittadini della zona -, ci auguriamo che al più presto venga fatto un intervento, affinché si possano pulire un minimo gli argini e le bocche di sfogo al mare”.