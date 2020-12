Marsala "bella fitusa", nessun operatore né spazzatrice a Paolini e dintorni

03/12/2020 12:04:00

Per Marsala "bella fitusa", raccogliamo la segnalazione della nostra lettrice Rosanna, riguardo alla mancanza di pulizia nelle contrade marsalesi e in particolare a Paolini e dintorni.

"Gentile redazione di Tp24, sono di nuovo a chiedere il vostro aiuto per portare alla luce il problema Marsala "bella fitusa". Precisamente nelle zone di campagna (Paolini e dintorni) non si vede nessun operatore ecologico o quantonemo la macchina spazzatrice, ancor di più nei marciapiedi delle scuole. Più che mai in questo periodo in cui igienizziamo qualsiasi cosa. Ma ne approfitto Poi non parliamo della velocità sostenute delle autovetture che specialmente come oggi se non stai attento rischi di farti la doccia. Hanno posizionato solo un limitatore a Casazze, ma nelle altre scuole nemmeno un segnale luminoso. Mi rammarico di tutto ciò, ma Marsala è anche una città di periferia".

