Marsala, i mezzi per i disabili fuori uso. Di Girolamo e Accardi: "Il sindaco trovi una soluzione"

03/12/2020 00:10:00

“A Marsala non ci sono pulmini per disabili in servizio. L'amministrazione comunale risolva urgentemente questo disagio”. Lo chiedono i consiglieri comunali Gaspare Di Girolamo e Michele Accardi con un'interrogazione all'amministrazione comunale.



Come abbiamo raccontato su Tp24, i disabili marsalesi che hanno bisogno di mezzi per il trasporto nei centri di fisioterapia, sono costretti a rimanere a casa.



Su tre mezzi a disposizione del Comune nessuno è al momento in servizio. Sono vecchi, obsoleti e quando si rompono è difficile rimetterli in sesto velocemente.



I disabili al momento rischiano di restare a casa, e senza poter fare fisioterapia, per almeno altri 8 giorni, prima che tutto venga ripristinato.



I due consiglieri dell'Udc chiedono pertanto all'amministrazione comunale “di intervenire urgentemente per riuscire a tamponare la situazione di grave disagio al più presto possibile, noleggiando dei pulmini a norma per poter permettere ai cittadini che ne hanno bisogno la possibilità di non interrompere la fisioterapia”.