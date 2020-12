Sicilia, operazione contro i furbetti del cartellino. 18 le ordinanze cautelari

04/12/2020 08:56:00

Operazione congiunta dei carabinieri e della polizia municipale di Palermo contro i furbetti del cartellino.

Sono 18 i dipendenti comunali di Palermo delle società Reset e Coime sottoposti ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G..messa dal gip del Tribunale di Palermo. Dovranno rispondere dei reati di falsa attestazione di presenza in servizio e truffa ai danni dell’amministrazione. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Palermo e l’Unità Operativa di Polizia Giudiziaria del locale Comando di Polizia Municipale hanno eseguito, nella mattinata odierna, , emessa dal Gip del Tribunale di Palermo, a carico di

Sono 55 complesivamente gli indagati per assenteismo presso l’ufficio dei Servizi Cimiteriali del comune di Palermo di via Lincoln, attestavano in modo falso lo svolgimento delle proprie mansioni.

I militari hanno riscontrato come dversi impiegati comunsi allontanavano dal lavoro e effettuavano timbrature anche multiple per conto di altri colleghi per attestarne falsamente le presenze in servizio. In totale sono 2000 le timbrature sospette e di queste 240 sono state contestate.

Gli agenti della polizia municipale, invece hanno indagato su un gruppo di dipendenti dei servizi di assistenza ai funerali che piuttosto che espletare i loro compiti di assistenza, andavano in giro per la città per faccende personali.