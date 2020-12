Imprenditore di Castelvetrano condannato per "revenge porn"

04/12/2020 09:05:00

Un imprenditore di Castelvetrano è stato condannato per revenge porn dal Tribunale di Sciacca. 3 anni e 8 mesi la pena inflitta per l'uomo accusato di tentata estorsione, diffamazione e calunnia nei confronti di una donna di 50 anni con la quale aveva avuto un rapporto sentimentale durante un periodo di collaborazione lavorativa.



Tutto è cominciato circa 5 anni fa, quando la donna chiedeva all'uomo il pagamento a saldo dei suoi compensi professionali per l'attività lavorativa svolta. Una richiesta che però l'uomo non ha assecondato. Anzi, ha minacciato la donna che se non avesse smesso di richiedere quelle somme avrebbe pubblicato delle foto di lei nuda. La donna però non ha creduto alle minacce e ha continuato a chiedere quanto le spettava. L'uomo allora ha creato un profilo falso su un social network e pubblicato le foto hard, con il numero di telefono della donna.

Dopo le telefonate ricevute la donna ha trovato il profilo falso. Così è andata dai Carabinieri e ha denunciato tutto. Adesso la vicenda processuale si conclude in primo grado con la sentenza del Tribunale di Sciacca che ha condannato l'uomo ad una pena più pesante rispetto a quella richiesta dall'accusa. Per lui 3 anni e 8 mesi di reclusione e 30 mila euro di risarcimento danni.