La Sigel, ospite di Torino, riprende oggi il cammino in campionato 

05/12/2020 11:30:00

Gli ultimi eventi penalizzanti, come quello che si può asserire di una ennesima gara ufficiale rinviata, non sono riusciti ad intaccare il morale del roster azzurro che si è prodigata nella preparazione più consona e professionale possibile della prossima partita in programma, eccezionalmente, questo pomeriggio con lo svolgimento di tutto il cartello della 13^giornata (4°turno del girone di ritorno) nell'"Ovest". La Sigel torna ad essere impegnata in trasferta a distanza di poco meno di due settimane dall'ultima volta ed è volata alla volta del Piemonte ieri, alla vigilia dell'incontro odierno con le padroni di casa del Barricalla Cus Torino. Al Pala "Gianni Asti", oggi 5 dicembre alle ore 18.00, a presentarsi è un match paragonabile a uno scontro diretto per le posizioni di classifica che contano. Una eventuale sconfitta casalinga del Barricalla Cus Torino ridimensionerebbe ulteriormente (anche in ragione dell'ultimo K.O. consumato sul parquet del "San Luigi" in casa della Futura Giovani Busto Arsizio, ndr) la classifica delle cussine. Barricalla Cus Torino di coach Chiappafreddo, tornata a giocare domenica scorsa dopo un lungo periodo di lontananza dai campi della Lega serie A, è posizionata in terz'ultima posizione, avendo giocato solo sette gare tra andata e ritorno e raccolto nove punti, uno di questi nel tie-break giocato e perso a Marsala. Nonostante non si sia potuta esibire nell'ultima partita, sarebbe da non avveduti non volersi accorgere di come Marsala sia così in alto in classifica: quarta posizione con 13 punti e quattro partite da recuperare che segna la migliore partenza in campionato mai riscontrata tra tutte le cinque edizioni di seconda serie nazionale alla quale il club ha partecipato.

Una settimana di lavoro che per la Sigel è iniziata già lunedì tra sala-pesi e l'impegno da prestare alla sessione di tecnico. Occorrerà essere volitive oggi, cosa che finora le sigelline hanno dimostrato in tutte le otto occasioni in cui sono scese in campo e sprigionare tutta la cattiveria agonistica che si ha in corpo e non.





A questo proposito fanno eco le parole pronunciate da Sara Caruso, centrale della Sigel Marsala Volley, nella consueta intervista pregara:



"Metteremo maggiore determinazione rispetto all'andata a Marsala. In questo dobbiamo migliorare: chiudere le partite dopo che si sono giocati set perfetti e non rischiare di compromettere l'esito finale con il rientro in gara dell'avversaria. Ogni volta trovo che sia una esperienza suggestiva potermi recare da avversaria all'ex PalaRuffini che per dimensioni e importanza è differente dal nostro piccolo impianto di casa. Con grinta, determinazione e la tecnica vogliamo uscire sabato sera dall'incontro contro Torino con un bottino piú cospicuo dei soli due punti realizzati nella partita di andata"



Come per tutte le partite della Lega Volley Femminile l'accesso al Pala "Gianni Asti" verrà regolamentato da prescrizioni anti-contagio atte a contrastare la diffusione da Covid-19. Sicchè la gara verrà giocata a porte chiuse. Da casa sarà garantita la copertura del live streaming di "LVFTV" la Official Tv della Lega Volley Femminile. Basterà solo registrarsi e abbonarsi, in base alla tipologia di pacchetto prescelto. Altri modi per avere contezza sull'andamento in tempo reale dell'incontro saranno l'aggiornamento punto a punto dal sito www.legavolleyfemminile.it o dalla pratica app della Lega Volley Femminile Serie A.



Un'ultima doverosa annotazione va fatta sulla designazione arbitrale che è affidata ai sigg. Stefano Nava di Monza Brianza e Paolo Scotti di Cremona-Lodi.

Emanuele Giacalone