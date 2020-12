Marsala, i fuochi d'artificio ieri sera in Via Istria. Il video e le proteste

06/12/2020 08:36:00

Fuochi d'artificio ieri sera in Via Istria, uno dei quartieri popolari di Marsala. Lo "spettacolo" pirotecnico è stato intorno alle 22 e 30, alla fine si sono sentiti degli applausi e persone gridare "Auguri" raccontano alcuni abitanti del quartiere, scandalizzati per quanto hanno visto. Perchè i fuochi sono stati accesi a terra, in strada, tra i palazzi e vicino la stazione di rifornimento. Una situazione davvero pericolosa.

Ma poi c'è dell'altro: perchè fa ancora più indignare se i giochi pirotecnici sono stati fatti per una festa, in un momento in cui tutti facciamo sacrifici enormi per contenere il contagio da coronavirus (a questo proposito, ad esempio, in un articolo che potete leggere cliccando qui raccontiamo di una festa privata scoperta dai Carabinieri, ieri sera, con migliaia di euro di multa).