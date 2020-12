Marsala "bella fitusa", WC abbandonato sul marciapiede di via Dei Mille

06/12/2020 17:09:00

WC abbandonato sul marciapiede di via Dei Mille

Un nastro bianco e rosso di solito serve a segnalare un pericolo in strada. E' quello che utilizzano le forze dell'ordine per chiudere una strada o delimitare una zona momentaneamente resa "off limits". A Marsala succede che questo nastro serva, invece, a circoscrivere la zona dove qualcuno ha abbandonato il suo WC vecchio.

Avete capito bene, questa mattina qualcuno ha abbandonato un water sul marciapiede di via Dei Mille, come se fosse la cosa più normale del mondo lasciare il WC per strada.

Fatto che accade spesso nelle periferie, dove si trovano abbandonati in qualche terreno, ma ultimamente anche in pieno centro città, era accaduto anche in via Mario Nuccio (potete leggere qui).

Gli uomini di Energetikambiente lo hanno individuato, dopo la segnalazione di alcuni cittadini che stamattina hanno trovato la sorpresa in strada, solo che, anziché caricarlo sul mezzo e portarlo via, lo hanno delimitato con del nastro, in attesa di qualcun altro che, materialmente, lo toglierà da quella strada, speriamo al più presto.

