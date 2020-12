Serie A Calcio Femminile, in campo un arbitro marsalese

07/12/2020 07:46:00

Ancora un Associato della sezione AIA di Marsala a calcare i campi di calcio di Serie A.

Si tratta del marsalese Emilio Buonocore che domenica 6 dicembre è stato l’assistente due dell’arbitro Paolo Bitonti della sezione di Bologna nella gara Hellas Verona Women – Empoli Ladies giocata all’AGSM Oliveri Stadium di Verona e vinta dalla squadra ospite per 2 – 1. In coppia con Buonocore l’assistente uno Federico Pragliola della sezione di Terni.

Le gare del calcio femminile di serie A, vengono di norma dirette da arbitri e assistenti inquadrati in serie C, e Buonocore al suo quarto anno in serie C è uno dei migliori assistenti della categoria. La sezione di Marsala vanta un altro assistente in serie C, Giuseppe Licari e un assistente in serie D, Vito Licari. Sempre a livello nazionale altri due arbitri marsalesi si distinguono nella serie A di calcio a cinque: Fabio De Pasquale e Mario Certa.