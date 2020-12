Il maltempo flagella la Sicilia: temporali e mareggiate. Allerta meteo anche per oggi 

07/12/2020 07:11:00

Allerta meteo anche per oggi

Sicilia nella morsa del maltempo, con frane, smottamenti, allagamenti, che hanno colpito il nostro territorio, ormai troppo fragile.

Frane, allagamenti e smottamenti hanno costretto all'evacuazione alcuni abitanti, in particolare in provincia di Messina, dove un fiume di acqua fango e detriti ha inondato strade, garage e abitazioni.

All'opera i mezzi dei vigili del fuoco e della protezione civile.

250 millimetri di pioggia sono caduti a Novara di Sicilia, 170 millimetri a Tripi.

Nella frazione San Basilio, a Novara di Sicilia, alcune famiglie sono state evacuate, altre sono isolate.

Allagamenti e disagi nelle province di Palermo e Agrigento. Frane sulla statale Palermo-Sciacca e sulla statale che tra Termini Imerese e Caccamo, nel palermitano

Tanti gli incidenti causati dal maltempo. In particolare, vicino Alcamo, un'auto, a causa della scarsa visibilità, ha investito un gregge di pecore. 2 i feriti, e 30 gli animali uccisi.

Il dipartimento regionale della protezione civile della Regione Siciliana ha diramato, anche per la giornata di oggi, lunedì 7 dicembre 2020, l’allerta gialla per la provincia di Trapani a causa di condizioni meteo avverse. Nel dettaglio, la misura si deve al rischio idrogeologico e idraulico dovuto alle precipitazioni “sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia occidentale”. Temperature minime in sensibile diminuzione, venti forti dai quadranti sud-occidentali. Mare da molto mosso ad agitato. Mareggiate sui litorali esposti.