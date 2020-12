Marsala, un incontro della Lega per parlare di agricoltura

07/12/2020 16:15:00

Giovedì pomeriggio, 3 Dicembre, la sezione Lega – Salvini Premier di Marsala ha richiesto un incontro con il responsabile regionale al dipartimento agricoltura della Lega, Ciro Miceli, insieme a una rappresentanza di agricoltori del territorio marsalese.



Presente anche l’enologo Giacomo Manzo, designato assessore all’agricoltura per la Lega alle scorse amministrative.

Sono state ascoltate le istanze e i problemi relativi al settore agricolo e vitivinicolo, si è affrontata la situazione dei PSR, piani di sviluppo rurale, della PAC, politica agricola comune, e presentate loro le soluzioni da poter mettere in atto.



Queste le parole del dott. Miceli: “Ringrazio di vero cuore sia per l'invito, sia per l'accoglienza calorosa che mi ha riservato la sezione Lega di Marsala, che ho accolto immediatamente con immenso piacere. Abbiamo ascoltato tutte le problematiche portate dagli agricoltori presenti, e dato tutte le giuste informazioni sul PSR e sulla PAC.

Come responsabile del dipartimento agricoltura Lega Sicilia – continua Miceli - mi permetto di dire che siamo in continua sinergia ed in continua simbiosi con il territorio, tra la gente e per la gente, per ascoltare tutte le situazioni che possono dare gli spunti giusti in base alle stesse esigenze richieste, per generare un concreto e reale rilancio della nostra Agricoltura Siciliana abbandonata a se stessa da un ventennio.



C'è tantissimo lavoro da fare, e noi ininterrottamente continueremo ad andare avanti senza sosta, e sono convinto e sicuro che tutti assieme riusciremo a raggiungere questo importante obiettivo di rilancio, soprattutto per ridare dignità agli operatori di settore e per il rispetto di tutti i siciliani.

Tutti gli agricoltori, sia giovani, meno giovani, uomini donne, insediati, e per chi si vuole insediare nel settore, non sarà da solo.

Ricordo un piccolo dettaglio da non trascurare "che l'agricoltura è il principale volano trainate dell'economia regionale siciliana."”

Conclude l’enologo Giacomo Manzo: “La Lega a giorni presenterà al Presidente della regione siciliana, Nello Musumeci, e all'assessore regionale all'agricoltura Bandiera, delle proposte di rilancio del settore vitivinicolo regionale.”