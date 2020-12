Trapani, l'associazione Erythros pianta 30 roselline in una aiuola di via Fardella 

08/12/2020 17:07:00

Con puntuale costanza Erythros associazione che a Trapani si occupa di verde pubblico e arredo urbano, continua nella sua politica del “fare”. Nel fine settimana i soci di Erythros hanno messo a dimora 30 piantine di roselline in una aiuola spartitraffico della via Fardella, a Trapani, di fronte alla Chiesa del Sacro Cuore. In meno di due ore di lavoro, di vanga e zappa, sono state realizzate le buche e collocate le piante ben distanziate le une dalle altre e altrettanto ben collocate alla giusta distanza dai margini dell'aiuola.

"Se tutto andrà bene, - dice la presidente Elena Lombardo- se le roselline verranno regolarmente innaffiate, se nessuno ci camminerà sopra, se ai cani a guinzaglio verrà impedito di utilizzare le aiuole come una latrina, a marzo saranno fiorite e creeranno una allegra macchia di colore lungo l'arteria principale della città".

È intenzione di Erythros di coinvolgere in un programma di arredo con fiori e piante i commercianti della via Fardella, “rinverdendo”, è il caso di dirlo, una convenzione che alcuni stipularono alcuni anni fa con il comune di Trapani. "L’azione civica e sociale di Ertythros, - conclude Lombardo- come già espresso in precedenti comunicazioni, continuerà in futuro nella direzione già più volte indicata: sostenere le politiche di arredo urbano con piante e fiori e di ampliamento delle aree di verde pubblico per rendere sempre più vivibile la nostra città".