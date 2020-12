Controlli anti - Covid in Sicilia: tante multe per le feste private 

08/12/2020 10:34:00

Sono in tanti ad organizzare feste private, in questi primi giorni di Dicembre, magari per giocare a carte fino a tarda notte, incuranti dei divieti imposti per contenere l'epidemia di Covid (e incuranti anche del buon senso).

Qui raccontiamo gli ultimi controlli dei Carabinieri in provincia di Trapani.

Il Prefetto di Trapani annuncia controlli severi sul territorio per le feste, soprattutto per quanto riguarda il divieto, per il 25 e il 26, di spostarsi tra un Comune e l'altro. Ci sono problemi noti, come quelli dei confini incerti tra Erice e Trapani, ed è per questo che ci sarà, ovviamente, un po' di "tolleranza" per i reali casi di necessità.

A Siculiana, in provincia di Agrigento sono stati multati in 42: avevano organizzato e partecipato a una festa di compleanno. A incastrarli video e foto postati sui social. Le immagini infatti non sono passate inosservate ai carabinieri che, con pazienza, hanno identificato tutti i partecipanti alla festa. Ben 42 le sanzioni - da 400 euro a testa - che sono state elevate visto che l'evento è stato creato in violazione di quanto prescritto dalle normative anti-Covid, un assembramento.

Il Viminale ha annunciato controlli serrati contro la voglia di far festa. E lo saranno sempre più grazie ai settantamila agenti, che si aggiungono ai militari già impegnati nell'operazione Strade Sicure, che opereranno anche negli aeroporti, alle frontiere e sulle principali arterie stradali, comprese le autostrade.