Il Natale del Comune di Marsala. Oggi si accende l'albero 

08/12/2020 14:00:00

Cominciano le feste di Natale per il Comune di Marsala. Le prime sotto il "pontificato" del Sindaco Massimo Grillo e infatti si vede, dato che ci sarà in contemporanea l'accensione dell'albero di Piazza Loggia (che tante ironie sta suscitando in queste ore sui social ...) con quello di Assisi, città cara al Sindaco e alla sua fondazione, Francesco D'Assisi (quella del Borgo della Pace e del Boccone del Povero ...).

Alle 12,00 è stata benedetta la natività realizzata dagli Amici di Betlemme nell'atrio del Comune all'interno di una tenda della Croce Rossa.

Alle 18,30 verrà acceso l'albero in piazza Loggia in contemporanea con quello della piazza Inferiore di San Francesco antistante la Basilica del Sacro Convento.

A seguire dopo che don Marco Renda, arciprete di Marsala, benedirà l’albero di natale, a Marsala sarà illuminata la facciata della chiesa Madre con un’immagine della natività.