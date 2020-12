Birgi, Gabriele Giannone (Tayaranjet): "Oltre ai voli in continuità, lavoriamo ad altre destinazioni da Trapani"

08/12/2020 06:00:00

Gabriele Giannone, responsabile delle relazioni esterne di Tayaranjet, la compagnia area che a Birgi si è aggiudicata alcuni dei voli in continuità territoriale. Questi voli dovevamo partire il 4 di dicembre, ma sono stati rinviati ancora una volta dopo i precedenti rinvii. Si spera possiate iniziare a volare presto.

L’auspicio è che questi voli partano al più presto. Siamo arrivati al terzo rinvio, questo incide e non poco nell’economia di una compagnia che è costretta a fare base, tenere equipaggi e meccanici senza poter usufruire del servizio per il quale abbiamo partecipato. Il motivo del differimento di questi voli è la scarsa rispondenza del mercato, però immaginavamo che partendo si poteva stimolare questa domanda, dobbiamo dare un po’ più di fiducia la gente va stimolata e l’avvio delle operazioni poteva rappresentare un momento di rilancio. Pazienza il 18 è comunque quasi dietro l’angolo, cercheremo di resistere, è una bella opportunità per la Sicilia, per Trapani da una parte e Comiso dall’altra, anche perché c’è una continuità di tre anni e il beneficio si vedrà a lungo termine.

Giannone, lei ha detto che non c’è stata la domanda. Significa che non c’è una richiesta nel volare su Trapani con le tratte sociali?

Sì, è corretto, ma non è un problema di Trapani. Alitalia ha scritto ad Enac che su Comiso aveva avuto in un mese 100 prenotazioni, il che significa 3 passeggeri al giorno che su due tratte era di un passeggero e mezzo a volo. Obiettivamente era difficile da sostenere da un punto di vista di impatto sociale questa cosa. Si riparte a ridosso del Natale anche se i nuovi provvedimenti del Governo sembrano un limite invalicabile, se ci sarà il divieto di spostarsi tra le regioni. Il momento è abbastanza difficile, siamo comunque fiduciosi, stiamo organizzando per la summer i nuovi operativi, sperando che da marzo in avanti il Coronavirus sia solo un ricordo.

Ci ricorda quali sono i voli da Trapani?

Noi come Tayaranjet, abbiamo avute aggiudicate le tratte per Ancora, Perugia e Trieste con una frequenza bisettimanale, il lunedì e il venerdì tutte e tre le destinazioni per tre anni, ovviamente accanto a queste stiamo cerando di organizzare un operativo con altre destinazioni che andranno a rafforzare la domanda di Trapani.

Che tipo di aerei volano per la Tayaranjet?

La Tayaranjet è un vettore bulgaro ma ha un cuore tutto siciliano, nel senso che la proprietà è siciliana. In fotta ha tre aeromobili, sono dei Boeing 737-300 con una capacità di 48 posti. La particolarità che è anche un po’ l’orgoglio di questa compagnia è che gli aerei non sono in leasing ma sono di proprietà, per cui anche a tenerli fermi non c’è nessuno che ci insegue per il pagamento. Detto questo è chiaro che gli aerei si possono sostenere se c’è traffico altrimenti c’è poco da fare. Accanto alla linea da Trapani abbiamo altro lavoro che sono dei charter con alcune squadre di calcio, piuttosto che con il ministero per alcuni voli che ci consentono di tenere in sesto la compagnia.

L’aereo della Lazio fa sempre base a Trapani?

Sì, l’operazione di sponsorizzazione con la Lazio e con il presidente Lotito è un’operazione di rafforzamento del brand. La compagnia Tayaranjet vola da appena tre anni e sapevamo che questo avrebbe creato una cassa di risonanza abbastanza clamorosa, con tutto quello che ne consegue, vito che è anche la prima operazione che una squadra di calcio facesse e abbiamo stimolato anche altre società di calcio come la Roma che si sta attrezzando in tal senso.