Luminarie, alberi e buoni spesa. Il Natale del Covid a Marsala

10/12/2020 06:00:00

Luminarie sì, luminarie no. Alla fine a Marsala sono state installate le luci natalizie, gli alberi e tutti gli addobbi del caso.

Le discussioni delle scorse settimane sulle luci natalizie, sull'opportunità di spendere dei soldi per le luminarie, o utilizzare queste somme per le persone in difficoltà, ha avuto un esito. “Accontentiamo tutti”, sembra essere la linea dell'amministrazione Grillo.

Con qualche escamotage del caso.



Ad esempio le luminarie a Marsala si fanno attraverso la Pro Loco, l'associazione di diritto privato ma che è praticamente un braccio del Comune, visto che si sostenta con i contributi fissi, ogni anno, del Comune di Marsala. Dalla delibera si legge che è stata la pro loco a proporre all'amministrazione di installare gli addobbi natalizi. Il Comune di Marsala ha dato autorizzazione a installare alberi di Natale a Piazza Loggia, Porta Mazara e davanti alcune parrocchie della città. Punti luce, oneri Siae per la filodiffusione. Il tutto dall'8 dicembre al 6 gennaio.

luminarie by La redazione Tp24 on Scribd

Per far fronte a tutto questo la Pro Loco ha previsto di spendere 26700 euro. Il Comune esborserà 24 mila euro. La delibera non è un'autorizzazione di spesa, ma rimanda all'approvazione del Bilancio l'erogazione del contributo chiesto dalla Pro Loco, ma si tratta in sostanza di una formalità. In particolare a Marsala sono stati installati, secondo il progetto, le luminarie nel centro della città un albero natalizio stilizzato di circa 12 metri in Piazza della Repubblica (quest'anno con tante palle e l'illuminazione con i colori della bandiera italiana), un albero luminoso di circa 8 metri in Piazza Matteotti, e altri alberi davanti alcune parrocchie. In più la proiezione della natività sulla facciata della Chiesa Madre.

Gli alberi e gli addobbi sono stati inaugurati martedì proprio a piazza Loggia.

Anche a Strasatti si è fatto l'albero e gli addobbi. Ci pensa l'associazione “I Picciotti di Strasatti”, che hanno ottenuto l'autorizzazione dal Comune a realizzare “La magia del Natale”: Una serie di addobbi e l'installazione di un albero nella piazza Fiera di Strasatti. Più ornamenti natalizi, punti luce, transenne, pulizia del verde pubblico, oneri Siae, pubblicità.

Strasatti by La redazione Tp24 on Scribd

Ci sono anche i Buoni Spesa. Il Comune “al fine di sostenere i cittadini che versano in stato di bisogno derivante dalla situazione di emergenza socio-sanitaria” ha deciso l'emissione di quello che chiama “Buono Spesa Natale 2020” con fondi comunali. I buoni serviranno per l'acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità presso gli esercizi commerciali convenzionati con il Comune. La spesa complessiva che intende impegnare il Comune è di 20 mila euro. Al Comune di Marsala sono stati assegnati 495.840 euro dal Dipartimento Politiche Sociali dell'Assessorato regionale alle politiche sociali lo scorso aprile. Fondi da convertire in buoni spesa. Ad agosto sono stati approvati gli elenchi degli aventi diritti, e sono stati erogati buoni spesa elettronici a 687 utenti aventi diritto per un importo complessivo di 328.866, 52 euro. Il Comune sta procedendo ad una seconda tranche di buoni spesa fino ad esaurimento della somma residua di 166.973,48 euro assegnata dalla Regione al Comune. I buoni natalizi saranno erogati in favore dei richiedenti ammessi, in possesso dei requisiti previsti dall'avviso pubblico emanato a Novembre. Verranno interessati nuclei familiari composti da almeno quattro persone con figli al di sotto di 14 anni e che non percepiscono alcun tipo di beneficio.

Buoni Spesa Per Natale by La redazione Tp24 on Scribd

https://www.scribd.com/document/487567255/Buoni-Spesa-Per-Natale