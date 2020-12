Pantelleria, il Circolo del PD: "Amministrazione comunale al collasso e incapace di governare"

10/12/2020 11:58:00

Quando un'amministrazione Comunale è al collasso, perché non è in grado di amministrare e gestire il proprio territorio, sa soltanto rifugiarsi nei consueti spot propagandisti e utopici, di cui già da tempo ci ha abituati a vedere.

Oggi speravamo in qualche comunicato, visto i colloqui tra il Sindaco ed il Prefetto, che desse un pò di speranza: affrontare questo momento emergenziale, come fatto negli anni passati, con voli straordinari di aerei militari per rifornire le nostre attività commerciali.

Invece in tarda mattinata, come se nulla fosse, dopo 9 giorni che non arrivano le navi e già da alcuni giorni iniziano a mancare i viveri di prima necessità, esce un comunicato dell'Amministrazione Comunale, che ci informa di un progetto nato subito dopo l'insediamento dell'amministrazione pentastellata, cioè nel 2018, una nuova tratta navale Mazara del Vallo-Pantelleria-Kelibia, il comunicato è a firma del vice sindaco Maurizio Caldo.

Nel pomeriggio si scoprono gli altarini, che questa proposta, era stata portata avanti dall'ex 5stelle Sergio Tancredi, proprio nel 2018, in merito lo stesso Tancredi oggi afferma: "Mi fa piacere che è stata ricordata la mia proposta che solo per motivazioni politiche di bassa lega non ha visto la luce".

Prendersi gli onori e meriti ci sta, ma un pò di sensibilità non guasterebbe mai, chissà alla fine chi siano stati gli avventori dell'ultima ora, per come conclude il comunicato.

Zona Franca, caro bombole e carburanti, inefficienze trasporti marittimi ed aerei, caro vita, commissioni d'inchiesta aperte e andate nel dimenticatoio, tutti punti cardine della campagna elettorale pentastellata, dove sono andati a finire?

Pantelleria è una "Cosa Seria" e va governata adeguatamente, cosa che gli attuali amministratori, non hanno mai saputo fare.

Circolo PD Pantelleria