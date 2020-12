Collegamento Mazara - Pantelleria - Kelibia, Fratelli d'Italia: "L'amministrazione faccia la sua parte"

13/12/2020 16:00:00

"Per il collegamento navale Mazara, Pantelleria, Kelibia, il comune di Mazara faccia la sua parte". E' la richiesta del circolo Orgoglio e Futuro di Fratelli D'Italia a Mazara del Vallo.

"Nei giorni scorsi abbiamo appreso, a mezzo stampa, che l’amministrazione comunale di Pantelleria si sta impegnando alacremente per l’attivazione del collegamento navale tra Mazara, Pantelleria e la città tunisina di Kelibia. "E' sicuramente da incoraggiare e plaudire l’iniziativa portata avanti dal comune pantesco - si legge in una nota del presidente del circolo Aurelio Norrito -. È da sottolineare che l’attivazione del collegamento navale tra Mazara, Pantelleria e Kelibia sarebbe sicuramente importante per lo sviluppo turistico, sociale ed economico dei suddetti territori. Grazie a questo collegamento le tre località potrebbero godere di influssi benefici anche dal punto di vista del marketing e della maggiore diffusione dei propri prodotti tipici. Inoltre, occorre far notare che Mazara del Vallo è il collegamento naturale, nonché più vicino, a Pantelleria e alle coste del nord Africa".

"Da Mazara tramite l’autostrada A29 si può arrivare celermente e comodamente a Palermo e quindi agli aeroporti “Falcone-Borsellino” e “Vincenzo Florio “. Alla luce di ciò il circolo Orgoglio e Futuro di Fratelli d’Italia non può non ricordare che già immediatamente - continua la nota - dopo l’insediamento dell’attuale amministrazione comunale di Mazara del Vallo era stato suggerito al sindaco Quinci di attivarsi nelle dovute sedi per programmare e progettare il collegamento marittimo tra Mazara, Pantelleria e la Tunisia. A distanza di diciotto mesi non si può fare a meno di rilevare che questa proposta fatta all’amministrazione sia rimasta lettera morta".

"Per tale ragione, alla luce del lavoro portato avanti dal Comune di Pantelleria, il circolo politico Orgoglio e Futuro invita il comune di Mazara a fare la sua parte per consentire alla nostra comunità, in tempi rapidi, di avere il collegamento navale con Pantelleria e con la Tunisia. Si spera che questa proposta di Orgoglio e Futuro di Fratelli d’Italia di collegamento tra Mazara, Pantelleria e la Tunisia - conclude la nota di Norrito - non cada nel dimenticatoio come purtroppo è stato per la proposta di istituzione del regolamento De. Co. per la tutela dei prodotti tradizionali tipici della nostra città!.