La Sigel silurata in tre set da Mondovì e torna coi piedi per terra

13/12/2020 23:52:00

La Sigel Marsala ha ricevuto oggi pomeriggio Lpm Bam Mondovì al PalaBellina per la gara di campionato numero quindici del campionato nazionale di serie A2. Una compartecipazione di concause (tra queste, punto meno per le efficienze di squadra) ha consegnato una meritata sconfitta alla Sigel che ha ricevuto Lpm Bam Mondovì al PalaBellina per la gara di campionato numero quindici del campionato nazionale di serie A2. L’incontro odierno mette quindi fine al filotto utile di due partite (Torino e Busto). Nell’ultimo di due impegni casalinghi di fila perde senza appelli la Sigel che non ha espresso la solita espressione di pallavolo e viene superata in tre set da una diretta concorrente per la Pool Promozione, la Lpm Bam Mondovì. Questa la progressione set registratasi: [18/25; 22/25; 19/25]. Un Mondoví sceso in terra di Sicilia riuscendo a portarsi a casa la vittoria piena, avendo fatto contare una correlazione muro/difesa attiva nelle porzioni di taraflex ricoperte e facendo sufficientemente nel fondamentale della battuta. Sigel resta ferma a 19 punti in 11 giornate e scende in terza posizione. Invece, grande passo in avanti di Mondovì che con i suoi 18 punti si candida prepotentemente nella corsa alle posizioni di testa e a strappare un piazzamento Play/Off, discorso legittimato dalle tante gare che le restano da recuperare.





Davide Delmati, tecnico ospite, invia al PalaBellina il seguente schieramento: Scola in diagonale con l’ex di turno Taborelli, schiacciatrici Tanase e Hardeman, centrali Molinaro e Mazzon; libero Giulia De Nardi. Coach Amadio manda in campo le seguenti diagonali, riproponendo lo stesso sestetto iniziale che mercoledì si è sbarazzato di Busto: Demichelis/Soleti; Gillis/Pistolesi; Caserta/Parini; libero Vaccaro.Il primo punto Sigel della gara lo porta la statunitense Gillis con un mani e fuori: 1-1. In seguito un errore azzurro in fase di costruzione e la diagonale dell’ex marsalese Taborelli porta le monregalesi sull’1-3. Tanase, Molinaro e ancora Taborelli portano avanti di quattro le ospiti: 2-6. Gillis si incarica del servizio e Marsala con Parini con un grande muro riduce le distanze, firmando il terzo punto Marsala: 3-7. Due timbri consecutivi per la compagine di fuori regione (3-8) e Amadio decide di stoppare il tempo per un discrezionale. Tornati in campo ancora Mondovì a realizzare un punto e sul 3-9, Marsala opera il cambio Soleti per Mazzon. Giorgia Mazzon si presenta sul taraflex realizzando il punto del 4-9. Così le due squadre ingaggiano una piccola fase di punto a punto, rotta dalla fast di Caserta a segno per il 6-11 e da Gillis per il 7-11. Ma Mondovì nella fase centrale incrementa il vantaggio con il punto di Scola e quello di Molinaro e se ne va a debita distanza dalle locali. Così è sul 14-19 con il secondo discrezionale voluto da coach Amadio. Nel finale di set, ad un nuovo punto Sigel, sul 15-20 Delmati fa fare ingresso a Bordignon per Hardeman. Mondovì grazie al portentoso muro eretto sporca le traiettorie di tiro ed è compito agevole per la difesa rimettere in gioco i palloni attaccati da Marsala. I punti del 17-24 (su primo tempo) e del 18-24 (su muro) portano la firma di Parini. A servire il gioco capitan Demichelis che compie l’errore mandando la palla sull’out per il venticinquesimo punto Mondovì: 18-25. Un primo set insufficiente della Sigel, la quale ha dimostrato di non entrare in partita, approcciatasi in modo opaco alla gara. Eloquente poi che la miglior realizzatrice per Marsala sia una centrale: Parini con 5 stampi. Il che la dice lunga.Sigel più intraprendente nel secondo set che parte senza movimenti dalla panchina. Il punto di Gillis ed errore al servizio di Scola: 2-1. Con Parini incaricata della battuta per tre volte di fila, Marsala scappa sul 5-2 (primo tempo di Caserta) e discrezionale per Mondovì. Alla ripresa del gioco per la Sigel Mazzon e due volte Gillis trovano il nuovo sostanziale allungo: 5-9. E’ Tanase a mantenere viva la sua squadra che sbaglia tanto però dalla linea del servizio (Taborelli e Hardeman), ma trova il guizzo per andare sull’11-11. Il punteggio fa come un’altalena nella fase centrale, ma è Mondovì ad andare a condurre a partire dal 13-15 trovando in Tanase un rifornimento in avanti formidabile. Sul 20-22 una sorta di tiro in movimento per Pistolesi che conclude fuori. Ma l’attaccante classe 1999 di Signa si rifà nell’azione successiva: 21-23. Arriva a compiere ancora un altro punto la Sigel, ma nell’azione del 22-24 (punto di Alessia Mazzon), Ilaria Demichelis nell’alzata fa toccare al pallone il tetto, ed è 22-25. Il terzo set comincia con Caruso, nelle fila di Marsala, della partita. La fase embrionale del set è contraddistinto dall’ace di Parini e dal gran muro di Sara Caruso: 4-2. Hardeman e Molinaro replicano per il 5-4. Il set scorre con Marsala che con un doppio punto di Pistolesi va nuovamente a condurre sull’8-7. Marsala sulla situazione di 10-10 opera il cambio della diagonale d’attacco: con Nonnati e Colombano a sostituire Demichelis e Mazzon. Tanase trova il punto del sorpasso per la prima volta nel gioco di Mondovì: 11-12 Proprio da un palleggio di Colombano ad imboccare e a smarcare Gillis viene messo a terra il punto azzurro numero 12. Al servizio va Nonnati che però invia la palla in rete: 12-13. Dopo pochi scambi, tornano in campo Demichelis e Mazzon per Colombano e Nonnati. La Sigel non non terrà più il passo delle monregalesi e insegue le cuneesi portate avanti da Hardeman e Molinaro: 15-19. Non scuote neanche il discrezionale voluto da Amadio sul 16-20. I punti finali (due) della Sigel sono a firma di Sara Caruso del 18-23 e del 19-23. Chiudono il set un attacco centrale di Alessia Mazzon e il punto di Taborelli in salto: 19-25.I pochi giorni avuti a disposizione per la preparazione al match non rappresenta un’alibi che regge. Le sigelline scese in campo a fronteggiare Mondovì hanno steccato. Rimedia così la quarta sconfitta stagionale Marsala che sia all’andata che al ritorno ha patito la sconfitta da Mondoví. Il campionato della truppa di Amadio prosegue da Pinerolo (To), sabato 19 dicembre 2020 nell’anticipo serale della 16^giornata (7^giornata di ritorno). Un match che chiude un 2020, tra gare, sospensioni e ripresa dell’attività agonistica, protocolli intergovernativi da rispettare e rinvii, che rimarrà indelebile per diverso tempo.: “Nella prima parte di partita abbiamo riscontrato degli errori un pò di troppo nella battuta. Nel muro/difesa, tra i fondamentali che prediligiamo, ci siamo disimpegnati come sappiamo e superato la difficoltà iniziale avuta nella seconda e terza frazione dove ci siamo approcciate in modo molle, ma abbiamo ripreso le redini del gioco e ricominciato a macinare punti. La situazione di contrattacco e le qualità offensive delle singole ci hanno avvantaggiato e mandato in porto una vittoria su un campo difficile. Vorrei ringraziare le tifoserie gemellate delle due squadre e ci terrei a sottolineare l’omaggio de “Gli Irriducibili” con prodotti culinari del luogo“.Mi dico amareggiato e contrariato per la prova offerta dalle mie atlete. Ho fatto fatica a riconoscere la mia squadra per quanto visto contro Mondovì: 0-3 [18/25; 22/25; 19/25]: Caserta 5, Demichelis, Gillis 12, Parini 8, Soleti, Pistolesi 5, Vaccaro (L), Mazzon 8, Caruso 5, Colombano, Nonnati. ne: Mistretta (L). Coach: Daris Amadio; Assistenti: Francesco Campisi e Maurizio Negro: Hardeman 7, Mazzon 7, Taborelli 12, Tanase 13, Molinaro 8, Scola 1, De Nardi (L), Bordignon, Bonifacio. Non entrate: Mandrile, Serafini, Midriano. Coach: Davide Delmati; Vice: Claudio Basso: Giovanni Giorgianni di Messina e Giorgia Adamo di Roma: gara giocata a “porte chiuse” nel rispetto delle prescrizioni anticontagio da Sars-CoV-2