Marsala, tamponamento a catena sul ponte della via Mazara. Ferita una donna

14/12/2020 22:20:00

Tamponamento a catena questa sera, intorno alle 18:30, sul ponte che attraversa il fiume Sossio in via Mazara a Marsala.

Sono cinque le vetture rimaste coinvolte nel tamponamento, mentre percorrevano il ponte in direzione Mazara, poco prima del semaforo.

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, una donna è rimasta ferita e c'è stato bisogno dell'intervento di un'ambulanza. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani di Marsala per i rilevamenti dell'incidente e per regolare il traffico che è subito andato in tilt, con una coda d'auto che dal luogo dell'incidente arrivava fino in piazza Caprera.