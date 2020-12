14/12/2020 12:56:00

Google down in tutta Italia, e non solo. Non funzionano più, al momento, YouTube, Classroom (utilizzata dalla maggior parte delle scuole per fare lezione a distanza) e gli altri servizi.

La segnalazione avviene da ogni parte d'Italia tanto che su Twitter è uno dei trend del momento.

Il problema sembra coinvolgere la totalità dei servizi, ivi compreso Google Play da cui poter scaricare app per Android, nonché Google Hangounts e Google Meet per le comunicazioni.