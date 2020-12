Erice, il Pd: "Restiamo a sostegno della sindaca Toscano"

14/12/2020 16:15:00

Il Partito Democratico di Erice rinnova il sostegno all'amministrazione comunale guidata dalla sindaca Daniela Toscano. Lo ribadisce in un documento che pubblichiamo:

Il momento delicato che il nostro Paese e, di conseguenza, anche il nostro comune stanno vivendo impone che la politica al servizio del territorio assuma atteggiamenti di responsabilità ed etica della responsabilità.

Il Partito Democratico trova la sua linfa vitale nell’impegno quotidiano, cercando di incidere e dare risposte concrete e fattive nell’esclusivo interesse della collettività. In una fase storica come quella attuale, segnata dall’emergenza pandemica, il partito non può che sentire più forte il richiamo alla propria responsabilità nei confronti del territorio e della sua gente, la cui etica impone scelte chiare, trasparenti e senza indugi. Ed è proprio in tal senso che i Democratici di Erice intendono, nel reciproco riconoscimento del ruolo indispensabile delle forze di maggioranza, rimanere in prima linea per mettere a disposizione le loro capacità di governo, di esperienze e competenze consapevoli e testimoni della situazione emergenziale, ma anche dei risultati raggiunti dall'Amministrazione guidata da Daniela Toscano. Progetti ed investimenti che hanno posto le basi per un sostanziale salto di qualità. Svariati milioni di euro in interventi e opere progressivamente stanno cercando di migliorare il volto di Erice. La disponibilità della Sindaca a portare a termine il programma elettorale ampliandolo, potenziandolo e rivedendo con nuovi contributi d’idee e di proposte va sostenuta, poiché punta a costruire una Città più moderna ed europea che punta senza mezzi termini a beneficiare delle ingenti risorse che l'Unione Europea destinerà nel finanziare progetti strategici. I temi sul tavolo politico delle prossime settimane dovranno essere, infatti, tendenti ad ottenere quelle risorse disponibili finalizzate alla green economy e alla valorizzazione dell'ambiente a partire, per esempio, dal rimboschimento con essenze arboree autoctone, della montagna di Erice , dalla lotta agli incendi e da un percorso, mai intrapreso prima di adesso, di implementazione di forestazione urbana, ancora molto deficitaria nelle aree di valle.



E’, pertanto, necessario fare altri passi avanti e per questa ragione la disponibilità della Sindaca ad aprire un confronto ampio ed articolato per ulteriormente irrobustire l’azione di governo va accolta; in tal senso il P.D. di Erice ribadisce l'intenzione di riprendere a dare il suo apporto con rinnovato impegno. L’approccio dialogante dell'Amministrazione comunale nella stesura e nell'approvazione dei documenti contabili e del Bilancio di previsione 2020-2022, va assunto come pietra miliare per definire meglio la piattaforma politica e di governo che superi definitivamente le incomprensioni registrate nei mesi scorsi all'interno della maggioranza, puntando ad un sano e leale confronto democratico e consiliare. In relazione a quanto detto, il P.D. di Erice, in sintonia con la segreteria provinciale, rinnova il suo sostegno alla giunta Toscano mettendo a disposizione della comunità ericina tutte le proprie energie e da partito di governo quale è, come gli viene ampiamente riconosciuto, ritiene vi siano le condizioni per proseguire nel proprio cammino insieme agli alleati che compongono la maggioranza, in una delle Città più importanti della Sicilia.

Erice ha intrapreso un percorso di crescita e di sviluppo che va decisamente valorizzato. In tale direzione, è compito anche del PD fare fino in fondo la propria parte con passione, umiltà e spirito di servizio.