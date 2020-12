Mazara: evasione, minacce, furti di energia. Operazione sicurezza dei carabinieri

15/12/2020 13:20:00

Cinque persone denunciate per evasione dai domiciliari, minacce e guida in stato di ebbrezza, due segnalazioni per assunzione di droga e due denunce per furto di energia elettrica.

Sono questi gli esiti di un'operazione di controllo del territorio da parte dei carabinieri di Mazara volta al contrasto della criminalità e ai controlli anti-covid.

Nel quartiere di Mazara 2 inoltre sono stati riscontrati due allacci abusivi e i responsabili sono stati denunciati per furto aggravato. Sempre nell'ambito della stessa operazione, sono stati controllati 166 persone, 69 veicoli ed effettuato 13 perquisizioni personali che hanno permesso il ritrovamento di piccole quantità di droga tra cocaina e marijuana. In totale sono state elevate multe per 13mila euro e 10 sanzioni per la mancata osservanza delle norme anti-covid. Qui i particolari nel comunicato dei militari:

I Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo, supportati da personale della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Sicilia di Palermo, hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio ad ampio raggio finalizzato alla repressione e contrasto alla criminalità predatoria e alla detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti nonché al rispetto delle misure emesse per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Le diversificate attività eseguite nell’ambito del servizio hanno consentito di deferire 5 soggetti in stato di libertà, di segnalarne altri 2 in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti e di elevare diverse sanzioni amministrative pecuniarie.

Più nello specifico, i Carabinieri del NORM – Sez. Radiomobile, hanno deferito in stato di libertà un 39enne del posto già gravato da precedenti di polizia poiché, nel corso delle attività di controllo minacciava gli operanti, un 42enne il quale, pur essendo sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, è stato sorpreso fuori dalla propria abitazione e un 45enne castelvetranese anch’esso gravato da precedenti di polizia che, al momento del controllo, evidenziando condizioni psicofisiche alterate dovute all’assunzione di sostanze alcoliche, si rifiutava di sottoporsi ai controlli previsti.

Nel quartiere di Mazara 2, i militari operanti unitamente al personale specializzato dell’Enel, hanno eseguito mirati servizi per contrastare i furti di energia elettrica. All’esito dei controlli sono stati riscontrati due allacci abusivi che sono stati opportunamente messi in sicurezza dal personale tecnico e, per tali episodi, i responsabili verranno denunciati all’ Autorità Giudiziaria competente con l’accusa di furto aggravato.

Nel medesimo contesto, i militari dell’Arma hanno identificato 166 soggetti, controllato 69 veicoli, effettuato 13 perquisizioni personali – di cui due con esito positivo, in quanto sono stati segnalati due soggetti in qualità di assuntori alla Prefettura di Trapani poiché trovati in possesso di una modica quantità di cocaina e marijuana – ed elevato sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada per un totale di € 13.095,00, oltre a 10 sanzioni amministrative per l’inosservanza delle norme anti-Covid.

Anche in vista delle imminenti festività natalizie, i controlli del territorio sono stati ulteriormente potenziati con il dispiegamento di un maggior numero di pattuglie in tutto il territorio mazarese e dei comuni limitrofi, al fine di affiancare l’attività repressiva a quella preventiva.