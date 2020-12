Trapani, l'amministrazione assume 18 dipendenti tramite concorsi per soli titoli

16/12/2020 19:52:00

Con tre distinte determine dirigenziali, dopo che l'Amministrazione Tranchida aveva approvato il fabbisogno triennale del personale, è stata disposta la pubblicazione dei concorsi per soli titoli per l'assunzione a tempo indeterminato di 12 dipendenti di cui: un istruttore informatico, quattro istruttori direttivi amministrativi, quattro istruttori tecnici, due istruttori contabili e un giornalista iscritto all'albo. Al pari e sempre per titoli, l'assunzione con contratto di formazione, per la durata 12 mesi, convertibile alla scadenza a tempo indeterminato, per 6 vigili urbani.

L'assessore Safina ha tenuto a precisare che “dopo quasi 30 anni, grazie ad una sapiente attività di ricognizione della spesa del personale, è stato possibile bandire – nel segno della trasparenza e dell'assenza di “intermediazione” politica – concorsi per soli titoli che porteranno, a valere sulla programmazione 2020, 18 nuovi dipendenti, che andranno a colmare vuoti in organico, relativamente a posti strategici”. Le domande dovranno essere presentate dopo che i bandi verranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Concorsi, che dovrebbe avvenire in data 24 dicembre o 31 dicembre.

Il Sindaco ha sottolineato che la “pubblicazione dei bandi rappresenta un altro importante tassello nell'attuazione del programma di governo della Città. Con l'assunzione di queste aliquote di personale, cui ne seguiranno altre, si avvierà un percorso di ringiovanimento del personale comunale e di aumento della professionalità, che garantirà quel processo di cambiamento che rappresenta l'unica opportunità di crescita della collettività trapanese”.