  Santangelo: "DL Ristori, norma Fraccaro potrà finanziare anche digitalizzazione nei Comuni"

16/12/2020 09:05:00

"Grazie all'approvazione di un emendamento al Decreto Ristori a mia prima firma i Comuni potranno utilizzare le risorse messe a loro disposizione dalla cosiddetta 'Norma Fraccaro' e dalla Legge di Bilancio per il 2020 anche per finanziare progetti di digitalizzazione delle strutture pubbliche". Lo afferma il senatore del MoVimento 5 Stelle Vincenzo Santangelo.



"Si tratta di un'importante novità destinata ad accelerare il processo di ammodernamento della Pubblica Amministrazione", aggiunge. "La norma Fraccaro mette a disposizione, per ciascun anno, 500 milioni di euro destinati a tutti i Comuni d'Italia per finanziare progetti di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile. Con l'approvazione di questo emendamento i Comuni potranno utilizzare queste risorse per dotare le strutture pubbliche, compresi gli istituti scolastici, di infrastrutture all'avanguardia in grado di facilitare, ad esempio, la didattica a distanza o di implementare l'offerta di servizi pubblici tecnologici e digitali destinati alla collettività. È una grande occasione per tutti i Comuni che adesso potranno disporre delle risorse necessarie per ampliare il ventaglio di servizi offerti ai cittadini" ha concluso il senatore Santangelo.