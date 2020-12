Processo a 51enne marsalese accusato di maltrattamenti familiari, vittima conferma accuse in aula

17/12/2020 07:33:00

Con grande coraggio, e con il supporto legale, ma anche psicologico, dell’avvocato che la rappresenta come parte civile, ovvero Fabio Pace, la 37enne palermitana Serafina Pitti ha confermato, in Tribunale, le accuse mosse al suo ex compagno, il 51enne marsalese Pietro Umile, processato davanti al giudice monocratico Lorenzo Chiaramonte per maltrattamenti in famiglia.

Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe più volte picchiato con estrema violenza la sua convivente, minacciandola e invitandola a prostituirsi per portare così “soldi a casa”.

In un’occasione, in seguito a tali brutalità, al Pronto soccorso dell’ospedale di Marsala, alla donna fu assegnato il “codice rosso”. I fatti contestati sono abbastanza recenti. Vanno dallo scorso 4 marzo all’8 aprile. Un arco di tempo nel quale Umile, secondo l’accusa, in varie occasioni, oltre a picchiare e minacciare la donna, l’avrebbe anche pesantemente insultata. Sempre chiedendo denaro, l’avrebbe prima schiaffeggiata e gettata a terra. Poi, le avrebbe tirato i capelli e sbattuto la testa al muro, prendendola anche a calci. In un’altra occasione, l’avrebbe minacciata di morte, mollandole due ceffoni e un calcio alla schiena. E l’indomani, dicendole: “Troia… vattene da questa casa se no ti ammazzo”, ancora schiaffi e calci. Teatro dei fatti un alloggio popolare di via Salemi. A difendere l’imputato è l’avvocato Vito Daniele Cimiotta, mentre legale della donna, come detto, è Fabio Pace. Nelle carte del procedimento si legge che Pietro Umile “maltrattava la convivente profferendo nei suoi confronti con cadenza quotidiana frasi offensive (del tipo “sei una prostituta, vai a prostituirti così porti i soldi a casa, sei una cosa inutile, non servi a nulla”), chiedendole in continuazione denaro per esigenze del tutto estranee al buon andamento del nucleo familiare e, in alcune occasioni, usando atti di violenza o di minaccia”.