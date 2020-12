Trapani, donna vive in strada col cane. Ora sarà il fratello a prendersi cura di lei

19/12/2020 12:15:00

Dovrà essere il fratello, già contattato dai Servizi sociali del Comune di Trapani, a prendersi cura della donna che vive per la strada, assieme al suo cane, trascorrendo la notte, all'addiaccio, alla stazione ferroviaria.



Per un certo periodo di tempo la donna, che percepisce una pensione di 650 euro e 550 come reddito di cittadinanza, aveva vissuto a casa del fratello dopo che era stata sfrattata dalla sua abitazione per morosità. Poi, però ha deciso di andare via.



Era stata anche accolta dal centro di accoglienza “Serve di Gesù Povero” di suor Maria Goretti. Lì, però, a causa del suo carattere aggressivo aveva avuto problemi con le altre ospiti. Affetta da problemi di salute, la donna ha anche il vizio del gioco, sperperando il suo denaro e restando, spesso, senza mezzi di sussistenza.



A segnalarla ai Servizi sociali era stato il suo medico di base dopo aver scoperto che la sua paziente dormiva nell'androne dello studio medico. Ora la donna, dopo l'intervento dell'assessore Vincenzo Abbruscato, è tornata a casa del fratello che ricoprirà il ruolo di assistente di sostegno.