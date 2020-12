Marsala, lavori dell'Enel in zona stadio. Senza acqua dalle 9 alle 16 

19/12/2020 08:00:00

Questa mattina a Marsala l'Enel interromperà l'energia elettrica nella cabina a servizio dell'impianto idrico della zona Stadio: i lavori saranno effettuati dalle ore 9 alle ore 16.

Ciò comporterà la contemporanea sospensione dell'erogazione dell'acqua nella giornata e fascia oraria sopra indicata, limitatamente per le utenze della zona dello stadio comuanale.

Non dovrebbe invece arrecare disagi per l'approvvigionamento idrico una seconda sospensione di energia elettrica, pure programmata dall'Enel per Domenica 20 Dicembre (ore 9-16) in contrada San Silvestro, nella zona del depuratore comunale.