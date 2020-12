A Marsala c'è "Flavio il garante", ma non è quello della disabilità

19/12/2020 14:00:00

Umiliato e offeso. Mutuando al singolare il titolo del romanzo di Fedor Dostoevskij è quello che mi sono sentito guardando la seduta del consiglio comunale di Marsala svoltosi il 17 dicembre scorso. L'assise quasi subito è teatro della fuoriuscita ufficiale della consigliera Rosanna Genna dal partito Fratelli D'Italia, perché non ritiene il neo assessore Michele Milazzo uomo del suo ex partito ma bensì amico del sindaco e tra i fondatori della lista civica "Noi Marsalesi". Poi si passa ad alcune votazioni che devono eleggere consiglieri per delle commissioni. In una riceve un voto, così è scritto nella scheda,"Flavio il garante".

Di ciò ride la vicepresidente del consiglio Eleonora Milazzo con sguardi d'ilaritá con il collega Cavasino. La Titone chiede conferma, la Milazzo invita a leggere la scheda. Interviene l'interessato Flavio Coppola che ironizzando, afferma di esserlo per la pace nel mondo. Per chi non lo sapesse, il sottoscritto sollecita da due anni l'istituzione della figura del garante della disabilità, e per la quale protestai tre giorni consecutivi nell'aprile 2019. Protesta, alla quale, la testata che mi ospita diede voce. Il parto non è ancora avvenuto, il garante dovrebbe nascere il prima possibile mi è stato detto dal sindaco, non da un passante della via Garibaldi, in una videochiamata 20 giorni orsono. La sera del 15 dicembre ricevo dallo staff del sindaco su sua indicazione, il decreto assessoriale che nomina la garante della disabilità regionale, figura diversa dell'istanza che ho fatto.

E questo è un altro fatto. L'altro è l'umorismo che ha suscitato il voto "Flavio il garante". Flavio Coppola, il consigliere dello scorso lustro con cui ho discusso e battibeccato maggiormente sull'argomento. Ennesimo fatto. Probabilmente o forse no, è una mia percezione errata sentirmi umiliato e offeso. Fatto sta che il garante non è stato ancora eletto, e necessita di un bando o avviso d'interesse emesso dall'ufficio competente. Ufficio che gode di un consulente a pagamento il Dott. Briante.

Della vicenda sono certamente a conoscenza gli assessori, Arturo Galfano, Oreste Alagna proponente unitamente all'Arcara dell'istituzione del garante e Michele Gandolfo. Altri fatti. "Questo sono i fatti, e i fatti sono la cosa più ostinata del mondo" (Bulgakov). Che aggiungere se non, "fate voi".

Vittorio Alfieri