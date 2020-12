20/12/2020 19:04:00

In pieno periodo di Covid i vigili del fuoco non si fermano mai. Sono intervenuti ad Alcamo per il salvataggio di un cane rimasto isolato in un appartamento.

Il proprietario si trova ricoverato in ospedale a causa del coronavirus. Dopo il recupero l'animale è stato consegnato alla moglie che si trova in quarantena.