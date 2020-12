"Vi abbiamo pensato ogni giorno". Il saluto del Sindaco e del Prefetto ai pescatori di Mazara

20/12/2020 12:07:00

"Non lo sapevate, ma non eravate soli. Vi abbiamo pensato ogni giorno. Le vostre mogli, i vostri figli, le vostre madri hanno fatto cose inimmaginabili per farvi tornare a casa".

Con queste parole il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, ha accolto sulla banchina del porto i 18 pescatori tornati questa mattina dalla Libia, dove sono rimasti prigionieri per 108 giorni. Con il sindaco anche il prefetto di Trapani Tommaso Ricciardi. Dopo lo sbarco dei pescatori sono state liberate 18 colombe bianche.

I pescatori dopo essere scesi dai pescherecci Medinea e Antartide sono stati sottoposti a test rapido anti-Covid che ha dato esito negativo per tutti e hanno potuto riabbracciare i familiari. Un momento di grande emozione.