Marsala: rifiuti e norme anti-covid, studenti del Sirtori lasciano il Monumento ai Mille

Sono in troppi al Monumento ai Mille, gli studenti del Sirtori, ormai nell'edificio dove dovevano registrare un video di canzoni di Natale, costretti ad andare via per le disposizioni anti-covid.

Gli studenti della scuola Sirtori di Marsala, al termine del loro corso musicale, sabato mattina, sono stati accompagnati dagli insegnanti al monumento del Lungomare Maltese, dove, dovevano realizzare questo lavoro finale.

Il video doveva essere registrato all'esterno ma visto il degrado, i rifiuti un po' ovunque - come si vede nelle foto di questo articolo -, e la giornata di pioggia, si è optato per farlo dentro. I ragazzi però erano trenta, più i professori, quelli del service audio e chi faceva le riprese quel punto si superavano le 40 unità e a quel punto l'impiegata del Monumento ai Mille ha comunicato che era arrivata una telefonata del sindaco in cui si diceva che dovevano uscire tutti.

Dunque tanta delusione da parte degli studenti che avevano voglia di esibirsi e, invece, se tutto va bene, dovranno fare la registrazione nella palestra della scuola di Cutusio. Tra l’altro, tra i diversi disagi, subiti, che potevano essere evitati, i professori che hanno trasportato con le loro auto le attrezzature sono stati multati dai vigili urbani che non hanno voluto sentire giustificazioni.