21/12/2020 22:00:00

Il quattro Dicembre 2020 si è svolto in videoconferenza un incontro organizzato dall’Istituto Tecnico Tecnologico di Marsala dal tema “Il fotovoltaico per l’efficienza energetica delle abitazioni” al quale ha partecipato anche l’Ing. Biagio Di Pietra dell’ENEA.

Tale evento, inserito all’interno del percorso di PCTO (ex-alternanza scuola lavoro) previsto per gli alunni del quinto anno, ha visto una grande partecipazione destando grande interesse tra gli studenti che hanno colto quest’occasione per affrontare, alla presenza di un esperto del settore, i problemi legati alla progettazione e al dimensionamento di un impianto, nonché per approfondire la tematica estremamente attuale dell’analisi dei consumi elettrici.

L’Alternanza scuola-lavoro, rinominata P.C.T.O. a seguito dell'Art.57, comma 18 della Legge di BILANCIO 2019, è una modalità didattica innovativa che attraverso l’esperienza pratica aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e a testare sul campo le attitudini di

studentesse e studenti, arricchendone la formazione ed orientandone il percorso di studio e di futuro lavoro, grazie a progetti in linea con il loro piano di studi. In quest’ottica, la conferenza di settore che rientra nei progetti PCTO previsti dalla scuola rappresenta un importante momento di approfondimento professionale offerto ai diplomandi per prepararli al meglio alle richieste del mondo del lavoro.

Con l’Ing. Biagio Di Pietra di ENEA è stato trattato il tema delle fonti rinnovabili, approfondendo le nozioni che stanno alla base della progettazione degli impianti fotovoltaici, l'integrazione con i sistemi di accumulo, i programmi incentivanti ed in particolare le attuali

“Comunità Energetiche” introdotte nell'ordinamento nazionale dall’art.42 bis del Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162. Alla fine dell’incontro è stato fornito agli studenti un apposito foglio di calcolo per consentire loro di approfondire l’analisi tecnica ed economica di un impianto fotovoltaico con sistemi di accumulo per un'utenza domestica partendo dai consumi energetici delle loro abitazioni.

Dopo questo primo incontro, gli alunni incontreranno nuovamente l’Ing. Di Pietra nel mese di Gennaio 2021, per presentare i risultati dello studio in occasione di una seconda videoconferenza che verrà organizzata dall’Istituto Tecnico Tecnologico di Marsala.