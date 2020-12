Marsala, ladri al Giardino d'Infanzia. Rubati pc portatili, registratore e la macchinetta del caffè

22/12/2020 13:41:00

Hanno portato via pc portatili, un registratore audio e la macchinetta del caffè, i ladri che questa notte hanno fatto visita al Giardino d'Infanzia di Marsala, in via Cammareri Scurti.

I malviventi, però, non avevano tanta fretta di andarsene e se la sono presa comoda, visto che hanno mangiato panettoni e biscotti e hanno avuto pure il tempo di fumare qualche sigaretta.

Questa mattina la sorpresa all'apertura della scuola, che ha costretto ad un intervento straodinario di sanificazione di tutti i locali e le aule prima dell'arrivo dei bambini.