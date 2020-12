Marsala, il Comune pubblica i dati personali sul sito turistico. L'ASE si oppone

23/12/2020 18:00:00

Il Comune pubblica sul sito del turismo i dati personali dei titolari di strutture turistiche ricettuive e l'A.S.E. l'associazione Strutture Extraklberghiere chiede al Comune di Marsala la rimozione dei dati personali delle strutture extralberghiere e affitti turistici presenti nel sito istituzionale www.turismocomunemarsala.com

Alla pagina “dove dormire” il Comune fa un copia e incolla dei dati personali di chi è iscritto nel registro per il pagamento dell’ imposta di soggiorno. L’intenzione, sicuramente, era quella di promuovere le strutture presenti in città, peccato peró che la lista contiene i dati personali di chi gestisce la struttura e mancano i dati potenzialmente utili ai turisti come ad esempio il sito web o le caratteristiche della struttura stessa. In alcuni casi, è presente l’indirizzo della sede legale e non l'indirizzo della struttura.

Fabio Alba, presidente dell’ASE Marsala, con una nota sottolinea che la pubblicazione dei dati personali non è imputabile alla gestione Grillo, infatti tali dati erano già presenti nel sito del Comune prima dell'insediamento dell'attuale Amministrazione.

Alba conclude: “pubblicare i dati personali va palesemente in violazione della nuova legge sulla privacy GDPR visto che nessuno dei nostri associati ha mai dato autorizzazione alla pubblicazione dei propri dati personali a fini pubblicitari e che l'informativa sulla privacy indicata nel sito della piattaforma “StayTour” (software per la gestione dell’imposta di soggiorno) si riferisce esclusivamente ad un uso amministrativo e non pubblicitario".