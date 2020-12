Il costo dell'incultura

23/12/2020 09:00:00

Il costo della incultura per una società è maggiore del costo della cultura

Garcia Lorca

Fine anno, in un tempo dove la sospensione dei pensieri del fare incide - e parecchio - sulle nostre vite, causa COVID. Ho sempre detestato questo periodo, bilanci cose buone cose meno, ma questo 2020 credo faccia eccezione e gli dobbiamo dedicare del tempo.

La frase di Garcia Lorca è alla base delle prossime righe: i teatri li hanno chiusi per primi e forse saranno gli ultimi a aprire il sipario. Il cinema non ne parliamo - e parlo di quella cosa dove c’è buio in sala uno schermo grande una poltrona più o meno comoda e quel fascio di luce che da quando ero piccolo mi emoziona traducendo in immagini in movimento il tutto - no piattaforme Amazon Netflix o altro.

Le mostre, i musei, le rassegne letterarie insomma quella cosa che si chiama Cultura e che ci rende ricchi dentro. Tutto è andato in rete, da marzo con le difficoltà del caso e del mezzo, poi eccitati all’idea di poter comunque vivere alcune emozioni in modo diverso. Oggi in un mix-feeling tra stanchezza e rassegnazione, c’è anche la rete con il suo palinsesto disordinato di proposte.

Proviamo a ripensare tutto questo? La politica, se non riesce a farlo, è disposta ad ascoltare chi ci lavora in questo comparto - che è inutile sottolinearlo - genera economia sana?

Ancora per mesi saremo così, ci vorrà tempo tra il vaccinarsi e il riacquistare la fiducia e la voglia di riprendere abitudini dimenticate con inusitata velocità in meno di un anno.

Marsala ha due teatri: la norma dice che sono interdetti al pubblico in sala: perché non pensare a piccoli spettacoli fatti in coproduzione con realtà della Città? Tutto è in streaming, inventiamoci noi un palinsesto che parta dal Teatro (ne abbiamo due), aprire l’Impero costa troppo? Via con il Teatro Comunale, uno scrigno vero e dove si può proporre qualcosa.

Marsala è Città che Legge dal 3 luglio - CEPELL_MIBACT hanno conferito questo titolo -, in più c’è il programma Nati per Leggere (bimbi da 0 a 6 anni) e il Patto per la Lettura sottoscritto da quasi cinquanta realtà pubbliche e private, e mai partito aggiungo io. Mettiamoci attorno ad un tavolo e lavoriamo per i prossimi sei mesi per qualcosa per la Città. Non possiamo continuare a lamentarci non proponendo e commentare questa o quella serie tv, quando altrove propongono Opera in tv a pochi euro o concerti. Abbiamo luoghi che altrove ci invidiano e sono avviliti dal silenzio.

Marsala ha Palazzo Grignani e Il Convento del Carmine ovvero le sedi dell’Ente Mostra di Pittura: sono stati i primi a rendere omaggio ad una grande artista - Carla Accardi e a Domenico Sanfilippo, poi ma solo poi hanno aperto la mostra a Milano (dedicata a Carla Accardi): perché non aver pensato a far vivere la mostra, subito chiusa causa DPCM, con dei racconti in streaming o appuntamenti in diretta come ha fatto il MAXXI di Roma o il Museo del Novecento su di loro?

La Cultura ha quest’obbligo morale e etico, prima che economico, di lavorare su chi resta indietro e sappiamo tutti come, a partire dalla scuola questa difficoltà è emersa evidente da marzo in poi.

La Cultura è a lenta cessione, sembra immateriale ma è un errore fatale e si commette spesso. Per una Comunità, lavorare recuperando, ha dei costi altissimi e come dice il Poeta il “costo dell’incultura” incide sulle coscienze di tutti noi, che i più deboli pagheranno a caro prezzo.

Abbiamo davanti un anno che si annuncia durissimo, non si faccia l’errore di lasciarla per ultima, la Cultura.

Incontriamoci, e che la Politica sia compagna e alleata in questa sfida di visione per il futuro di tutti.

Giuseppe Prode