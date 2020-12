Trapani, l'ordinanza anti-covid del sindaco Tranchida per il periodo natalizio

23/12/2020 15:27:00

Adottata, dal sindaco di Trapani Giacomo Tranchida l’ordinanza con la quale vengono emanate una serie di disposizioni in materia anti-covid da adottare quando anche la Sicilia diventerà zona rossa e cioè nei giorni 24-25-26-27-31 dicembre e nei giorni 01-02-03-05-06 gennaio 2021.

In sintesi l’ordinanza riguarda la sospensione dei parcheggi a pagamento, l’autorizzazione in ZTL alla circolazione e sosta anche ai non residenti ma per assistere familiari bisognosi, la sospensione della rimozione dei divieti di sosta su strisce blu o bianche per la pulizia strade automatizzata e la chiusura di Mercati, Ville Comunali, Cimitero, Campo CONI e CCR Mobili e Fisso.

Ecco nel dettaglio tutti provvedimenti:

1. sospensione del servizio di parcheggio pubblico a pagamento nelle giornate considerate dal D. L. del 18 Dicembre 2020 n. 172 e come convenuto col Presidente dell’ATM S.p.A. e più precisamente nei giorni 24-25-26-27- 31/12/2020 e nei gg. 01-02-03-04-05-06/01/2021;

2. Viene autorizzata nei giorni 24-25-26-27-31/12/2020 e nei gg. 01-02-03-05-06/01/2021 la circolazione in ZTL del centro storico della città e la sosta per 30 minuti negli stalli gialli riservati ai residenti per assistere i familiari bisognosi, esponendo il disco orario indicante l’orario di inizio sosta;

3. vengono disattivati i parcometri in tutte le aree concesse a parcheggio pubblico a pagamento nei giorni 24-25-26-27-31/12/2020 e nei gg. 01-02-03-04-05-06/01/2021 a cura dell’ATM S.p.A.

4. vengono sospesi, dal 24/12/2020 al 06/01/2021, il divieto di sosta con rimozione per la pulizia automatizzata delle strade onde contenere oltremodo la mobilità dei cittadini.

5. la chiusura nelle stesse giornate previste dal D. L. 18 dicembre 2020 n. 172 e cioè nei gg. 24-25- 26-27-31/12/2020 e nei gg. 01-02-03-05-06/01/2021 delle seguenti strutture comunali: Cimitero, Campo CONI, Villa Pepoli, Villa Margherita,

Mercato di Piazzale Ilio con conseguente sospensione del relativo servizio di pulizia di Piazzale Ilio, Mercato contadino di via Lungomare Dante Alighieri, CCR mobili e CCR fisso di L.mare Dante Alighieri. Conseguentemente l’apertura del mercato del contadino del Lungomare Dante Alighieri verrà anticipata nei giorni di mercoledì 23 e 30/12/2020. Il Mercato Ittico verrà chiuso, invece, solo nelle giornate del venerdì 25/12/2020, venerdì 01/01/2021 e mercoledì 06/01/2021.