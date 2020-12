Trapani, il 6° Reggimento Bersaglieri in videoconferenza per l'orientamento degli studenti 

23/12/2020 00:00:00

I nuclei Infoteam della Brigata “Aosta”, nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19, hanno ripreso le loro attività promozionali a favore dei giovani, in maniera del tutto virtuale.

Lo sforzo congiunto del Comando Militare dell’Esercito in Sicilia, responsabile delle attività promozionali sul territorio, in piena sinergia con i reggimenti della Brigata Aosta, ha generato in questi giorni il primo ciclo di videoconferenze scolastiche di orientamento e informazione nella provincia di Trapani da parte del 6° Reggimento Bersaglieri e la partecipazione del 62° Reggimento Fanteria di Catania alla 2ª edizione del 2020 di “OrientaSicilia”, piattaforma virtuale per l’orientamento post-diploma. Entrambe le attività erano rivolte agli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori, target-audience di riferimento per promuovere i reclutamenti nell’Esercito Italiano.

In particolare, il personale militare specializzato Infoteam del 6° Reggimento Bersaglieri ha incontrato virtualmente gli istituti scolastici “Mattarella-Dolci” di Castellammare del Golfo e Alcamo, “D’Altavilla-Accardi” di Mazara del Vallo e Petrosino e l’istituto alberghiero “Florio” di Erice, per un totale di più di 350 studenti delle ultime classi, interessati alla proposta formativa sulle prospettive di carriera dei volontari in ferma prefissata, ai concorsi per accedere ai diversi ruoli del servizio permanente e alla frequenza dell’ Accademia Militare di Modena e della Scuola Sottufficiali di Viterbo, per la formazione di ufficiali e sottufficiali.

I colleghi del 62° Reggimento Fanteria, nel frattempo, hanno dato vita a un vero e proprio infopoint in seno a “OrientaSicilia”, in cui oltre a condividere on-line video promozionali e brochure istituzionali, hanno fornito indicazioni sui concorsi banditi per entrare a far parte della grande famiglia dell’Esercito, attraverso una stanza virtuale “live”, che in tre giorni ha avuto un affluenza media di 250 visitatori (con picchi di quasi 400) e una chat-room per l’approfondimento “1 a 1” di specifiche informazioni. Le attività promozionali proseguiranno per tutto l’anno scolastico, secondo un calendario prestabilito dai Reparti isolani di concerto con il Comando Militare dell’Esercito in Sicilia.