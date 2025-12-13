Sezioni
 "Natale in tre tempi": musica e arte nelle chiese di Trapani e Mazara

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-12-2025/natale-in-tre-tempi-musica-e-arte-nelle-chiese-di-trapani-e-mazara-450.png

Dal 13 al 16 dicembre si svolgerà “Natale in tre tempi”, iniziativa aperta alla cittadinanza e coordinata dalla Prefettura di Trapani, in collaborazione con le Diocesi di Trapani e di Mazara del Vallo e il Conservatorio di Musica di Stato “Antonio Scontrino” di Trapani.

 

Il programma prevede tre appuntamenti che uniranno illustrazioni storico-artistiche delle chiese ospitanti a momenti musicali curati da docenti e studenti del Conservatorio.

Il primo incontro è in programma il 13 dicembre alle ore 16.45, presso la Chiesa di Sant’Alberto a Trapani. L’illustrazione storico-artistica sarà affidata a don Fabiano Castiglione, mentre gli interventi musicali saranno a cura del Conservatorio “A. Scontrino”.

 

Il secondo appuntamento si terrà il 15 dicembre alle ore 17.00 nella Basilica Maria Santissima Annunziata di Trapani. L’illustrazione storico-artistica sarà curata dal Soprintendente ai Beni Culturali e Ambientali di Trapani, Riccardo Guazzelli, con interventi musicali del Maestro Leonardo Nicotra e del Conservatorio “A. Scontrino”.

L’ultimo evento è previsto per il 16 dicembre alle ore 17.00 presso la Chiesa di San Michele a Mazara del Vallo, con illustrazione storico-artistica a cura del professor Danilo Di Maria e interventi musicali del Maestro Leonardo Nicotra. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e gratuito. La cittadinanza è invitata a partecipare.









