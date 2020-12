Trapani, impiegata chiusa dentro la Camera di Commercio. Liberata dai Vigili del Fuoco

24/12/2020 14:50:00

Si sono scambiati gli auguri di Natale. Poi sono andati tutti via.

Tutti tranne una dipendente non vedente che è rimasta chiusa a chiave dentro il palazzo della Camera di commercio di Trapani. Momenti di panico per la donna. La prospettiva di dover trascorrere la vigilia di festa da sola in un palazzo vuoto avrebbe reso ancora più triste un Natale già desolante a causa del rosso che in questi giorni colora l'Italia. Un brutto pensiero nella testa della dipendente.

È durato poco, però. In corso Italia, infatti, scattato l'allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della Squadra volante. Alla fine è stato rintracciato il commesso che aveva le chiavi del portone e così la donna è stata liberata.