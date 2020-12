24/12/2020 13:00:00

Non ci saranno variazioni nella raccolta dei rifiuti a Castellammare e sarà effettuata regolarmente nei giorni festivi come da calendario in vigore.

Prevista invece la chiusura del centro comunale di raccolta a seguito del Decreto Natale del 18 dicembre emanato dal Governo. Il Ccr sarà chiuso il 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre del 2020 e nei giorni 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021. Sarà invece aperto il 28, 29 e 30 dicembre 2020 ed il 4 gennaio 2021.