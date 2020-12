Marsala, i controlli anti-covid nel giorno di Natale e la città deserta. Le foto

25/12/2020 19:40:00

Anche il giorno di Natale, in una città deserta, specie nel pomeriggio, sono continuati a Marsala i controlli anti-covid da parte delle forze dell'ordine.

Di mattina l'operazione congiunta di vigili urbani, esercito e carabinieri, nel pomeriggio, vigili urbani, esercito e polizia.

Questa mattina sono stati controllati 54 esercizi pubblici, tra pasticcerie e bar, e sono state identificate 14 persone per le dichiarazioni sugli spostamenti.

Un monitoraggio, inoltre, è stato fatto anche con il drone. Ieri i controlli sono stati fatti nei confronti delle attività commerciali e artigianali e proprio tre di quest'ultime sono state sanzionate perché non autorizzate a stare aperte.

La città, come potete vedere dalle foto di Tp24 che immortalano la via Amendola, la Piazza Matteotti, via XI Maggio e Piazza della Repubblica, è totalmente deserta, a dimostrazione che sono state rispettate le disposizioni imposte dal dpcm del governo e solo pochi minuti fa nel centro storico c'erano un po' di persone, appena uscite dalla messa di Natale.