Paceco, è morto l'ex sindaco Pio Novara

26/12/2020 02:10:00

E' morto qualche giorno fa a Paceco l'ex sindaco Pio Novara. Aveva 85 anni. Giuseppe Novara, noto a tutti come "Pio" è stato uomo di sport e cittadino sempre attivo in politica. E' stato sindaco di Paceco diverse volte, consigliere comunale, assessore e consigliere provinciale. Questo il messaggio di cordoglio del sindaco di Paceco Giuseppe Scarcella.

«Abbiamo appreso qualche ora fa della scomparsa di un Illustre concittadino, il più volte Sindaco della comunità di Paceco, oltreché Consigliere Comunale, Assessore e Consigliere Provinciale. È stato certamente un’espressione alta della politica di Paceco, figlio di una terra che può annoverarlo tra i migliori. Ha saputo interpretare in modo autentico il sentimento di un popolo che lo ha sempre amato. Le Sue gesta, sportive prima, politiche poi e umane sempre lo consegnano alla storia della nostra città. Il giorno 28, ci ritroveremo insieme per porgere l’estremo saluto a PIO NOVARA, grati per tutto quanto ci ha donato. R.I.P»