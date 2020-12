I fatti dell'anno. Le elezioni a Marsala, la vittoria di Massimo Grillo al primo turno

26/12/2020 06:00:00

Le elezioni a Marsala rientrano tra le notizie del 2020. Rinviate a causa del Coronavirus, erano previste a maggio, ma poi sono slittate ad ottobre. Domenica 4 e lunedì 5 Ottobre, le date in cui i marsalesi hanno scelto il nuovo sindaco ed eletto i 24 consiglieri comunali.

Una campagna elettorale atipica, condizionata moltissimo dall’emergenza covid, che ha fatto slittare due volte queste elezioni. Una campagna elettorale a ridosso dell’estate, senza le classiche “parlate”, senza comizi, con la comunicazione spostata sui social e molto disinteresse nei cittadini.

Cinque i candidati a Sindaco della città. L'uscente Alberto Di Girolamo, con quattro liste a sostegno, per il centrosinistra. Massimo Grillo, in corsa cinque anni e nel 2020 sostenuto da nove liste e una coalizione di centrodestra. Sebastiano Grasso è il candidato del Movimento Popolare Arcobaleno. Giacomo Dugo, il candidato della Lega. Aldo Rodriquez, il candidato del Movimento 5 Stelle.

Gli elettori marsalesi chiamati a esprimersi per le elezioni comunali sono stati complessivamente 69.790, di cui 33698 maschi e 36092 femmine. Voteranno negli 80 seggi ripartiti su tutto il territorio comunale e in quello speciale operativo all’ospedale.

Mai cosi pochi elettori alle urne a Marsala. Hanno votato 43015 elettori, in percentuale: 61.63%. Molto meno che nel 2015, quando erano stati il 69,08% (48mila e rotti). Nel 2012, addirittura, il 73,36%.

Massimo Grillo è eletto al primo turno, la sua vittoria è "stracciante". Massimo Vincenzo Grillo - rappresentante di una coalizione di centro destra - è il nuovo Sindaco di Marsala. E’ stato eletto con 23.495 voti e con una percentuale del 56,85 %. Grillo ha prevalso sul Sindaco uscente Alberto Di Girolamo esponente del centrosinistra (12.721 voti; 30,78%), Aldo Rodriquez del Movimento 5 Stelle (2.783; 6,73%), Giacomo Dugo della Lega (1.875; 4,55%) e su Sebastiano Grasso della Lista Civica Arcobaleno (451 voti; 1,09%). Qui sotto le prime parole del neo sindaco e la festa per la vittoria:

Soddisfatto il deputato regionale Stefano Pellegrino: "La città ha premiato il nostro progetto". Pellegrino ha una sua lista che si chiama "Noi marsalesi".

Enzo Sturiano, presidente del consiglio comunale uscente, è capolista con Forza Italia: "Ho lavorato per costruire questo progetto alternativo, dato che in questi anni con Di Girolamo ha amministrato solo un gruppetto di amici. La vittoria è stracciante, siamo oltre al 50%. Mandare a casa questa amministrazione è stata la mia vittoria, perché io ci ho messo la faccia. Con gli amici di Forza Italia ho fatto una campagna elettorale straordinaria, con persone meravigliose".

Di Girolamo commenta la sconfitta - Il sindaco uscente Alberto Di Girolamo commenta la sconfitta alle elezioni amministrative di Marsala. Al suo posto ci sarà Massimo Grillo.

I dati definitivi su liste, seggi, ed eletti al consiglio comunale di Marsala. Chi torna e chi entra per la prima volta a Palazzo VII Aprile

Gli uscenti riconfermati sono: Enzo Sturiano per Forza Italia, Walter Alagna e Flavio Coppola della lista Noi Marsalesi, Antonio Vinci per il Movimento VIA, Rosanna Genna per Fratelli d’Italia, Oreste Alagna ed Eleonora Milazzo per l’UDC, Ivan Gerardi per il Movimento VIA. I volti già noti alla politica che ritornano a fare i consiglieri comunali sono: Pino Ferrantelli per Fratelli d’Italia, Michele Accardi per l’UDC, Vanessa Titone per ProgettiAmo Marsala, Nicola Fici per i Cento Passi.

Tanti i volti nuovi, molti dei quali giovani: per la lista Liberi di Grillo siederanno in consiglio: Vito Milazzo, Lele Pogliese, Piero Cavasino; per ProgettiAmo Marsala: Piergiorgio Giacalone, Gabriele Di Pietra. Nuovo volto anche per Forza Italia che ha eletto Elia Martinico, Marsala Città Punica verrà rappresentata da Leo Orlando, Andrea Marino oltre all’uscente Gerardi; Un’altra Marsala ha eletto Giancarlo Bonomo e Massimo Fernandez; Marsala Città europea ha eletto Rino Passalacqua. Un seggio di diritto spetta al sindaco uscente Alberto Di Girolamo, per essere arrivato secondo nella competizione elettorale. Ma Di Girolamo ha rifiutato il posto, a vantaggio di Mario Rodriquez della lista Cento Passi. Per accordi politici presi si è dimesso Oreste Alagna, attuale assessore, e lasciato il posto a Gaspare Di Girolamo.