Il Mazara Calcio cede il difensore Lo Casio al Rende

28/12/2020 19:14:00

Con il campionato di eccellenza fermo per l'emergenza coronavirus, il Mazara Calcio, comunica l’avvenuto trasferimento in Calabria, al Rende (Serie D), del difensore palermitano Davide Lo Cascio (classe 96). Il giocatore era tornato a indossare la maglia canarina lo scorso 26 settembre proveniente dal Marina di Ragusa. Al giocatore va il sentito ringraziamento per l’impegno profuso in maglia gialloblù. Il giocatore prima di lasciare Mazara ha dichiarato: “Lascio a malincuore una città che ho sempre amato e una tifoseria che non finirò mai di ringraziare per l’affetto dimostrato. Un grazie ai miei compagni, a tutta la società, a mister Marino, allo staff gialloblù e in maniera speciale al presidente Davide Titone che non mi ha fatto mai mancare nulla. Spero che il mio non sia un addio ma un semplice arrivederci. Auguro a tutti di raggiungere traguardi sportivi importanti e potere gioire al grido di Forza Mazara”.