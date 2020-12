28/12/2020 13:27:00

Marsala, crolla un palo della luce in via Falcone.

Sì è rischiata la tragedia questa mattina a Marsala. Un palo della luce a causa delle forti raffiche di vento si è abbattuto in strada in via Giovanni Falcone, nel quartiere Sappusi, e solo per qualche istante non ha travolto una donna che in quel momento stava passando sotto al palo.

"Ecco cosa succede quando non c'è una seria manutenzione e controllo da parte dei tecnici e delle amministrazioni - ci segnala un nostro lettore -. Mia moglie fortunatamente ne è scampata per qualche secondo".