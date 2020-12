Marsala, donna rischia di annegare nel porto 

29/12/2020 14:49:00

Una donna ha rischiato di morire, questa mattina, a Marsala. Stava annegando nelle acque del porto. E' stata salvata dai militari.

Questa mattina, infatti, i militari dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Marsala, al comando del Tenente di Vascello Carla Picardi hanno soccorso una donna in mare in imminente pericolo di vita, nei pressi dell’imboccatura del porto .

La macchina dei soccorsi è scattata a seguito di una telefonata di un cittadino, giunta alle ore 08.40 alla Sala Operativa della Guardia Costiera sul numero di emergenza 1530, che riferiva di una persona in acqua che rischiava di annegare, poco distante dalle ostruzioni portuali.

I militari dell'ufficio Circondariale Marittimo di Marsala, intervenuti immediatamentemdopo l'allarme, hanno rapidamente individuato e tratto in salvo la donnarecuperandola a bordo del battello GC B112.

In banchina, ad attendere la malcapitata, una donna di circa 61 anni in evidente stato di confusione ed ipotermia, vi era l’ambulanza del 118 intervenuta su richiesta della Guardia Costiera. Dopo le prime cure dei sanitari, la Signora è stata affidata ai familiari giunti sul posto.

Sono in corso accurati accertamenti per chiarire la dinamica dell’evento.