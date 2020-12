Marsala "bella fitusa", bidoni di vernice lasciati vicino al mare nella Laguna dello Stagnone

30/12/2020 12:21:00

Bidoni di vernice abbandonati nella Laguna dello Stagnone. E' questa la segnalazione del nostro lettore, uno studente marsalese che si dice indignato per quello che ha visto.

"Sono uno studente Marsalese abbastanza interessato all'ambiente - ci scrive - passeggiando per "la spagnola", usufruendo della momentanea zona arancione sono rimasto sbigottito. Ho potuto constatare che i bidoncini vuoti di vernice di plastica usati per la pista ciclabile (incompleta) sono stati "buttati" allegramente al di là della staccionata della suddetta Spagnola, allego foto. Sono indignato, se con il vento questi bidoni ancor pieni magari di vernice andassero a finire in mare rischieremmo di fare notevoli danni alla natura. Vorrei che la situazione fosse segnalata - conclude - ai vertici dell'amministrazione comunale, magari che dessero dei chiarimenti a chi come me è interessato all'ambiente più che a se stesso".

E in effetti la segnalazione è arrivata già ieri sera da parte dell'amministrazione comunale. Dal comando della polizia municipale di Marsala ci confermano che questa mattina sono intervenuti i vigili urbani che stanno procedendo ad elevare, sia le sanzioni amministrative che l'eventuale denuncia penale.

